وزير الصحة اللبناني: نشكر الرئيس السيسي والأشقاء المصريين على الدعم المتواصل منذ حادث مرفأ بيروت "فيديو"

وجه وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمصريين الأشقاء باسم المجتمع اللبناني، على الدعم المتواصل من جمهورية مصر العربية منذ حادث مرفأ بيروت، مؤكدًا أن زيارة وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، هي موقف وإنساني وأخوي بكل أبعاده، وتعبر عن شعورها بالمسئولية تجاه البلدان العربية.





وأشار وزير الصحة اللبناني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بحضور وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أثناء تسليم 3 طائرات محملة بمساعدات طبية إلى لبنان في ظل جائحة كورونا، إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة وظروف استثنائية، ولكن يمكن تخطيها من خلال تكاتف الدول العربية والعمل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيدا بالدعم الدائم الذي يشهده بيروت من الأشقاء العرب ودولة مصر الشقيقة.





من جانبها قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن وجودها في لبنان كان بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي ترسل رسالة من الشعب المصري لجميع أشقائنا في لبنان، وتضامنًا معه في هذه الفترة، لافتةً إلى أنه اليوم وصلت منذ قليل 3 طائرات مستلزمات وأجهزة ومعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا، إلى لبنان مهداة من جمهورية مصر العربية.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد في لبنان، أن الجسر الجوي بدأ مع أحداث مرفأ بيروت وامتد على مدى الأشهر الماضية وكان محمل بالمعونات، وسيستمر هذا الجسر طالما هناك احتياجات وسنستمر في دعم لبنان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابعت أن الطائرات التي وصلت إلى لبنان منذ قليل، طائرات حربية من القوات المسلحة بالتنسيق الدائم سيتم زيارة المستشفى الميداني في بيروت، والذي قدم خدمات لأكثر من 100 ألف مواطن.