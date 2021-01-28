ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الصحة اللبناني: نشكر الرئيس السيسي والأشقاء المصريين على الدعم المتواصل منذ حادث مرفأ بيروت "فيديو"

الخميس 28/يناير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
وجه وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمصريين الأشقاء باسم المجتمع اللبناني، على الدعم المتواصل من جمهورية مصر العربية منذ حادث مرفأ بيروت، مؤكدًا أن زيارة وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، هي موقف وإنساني وأخوي بكل أبعاده، وتعبر عن شعورها بالمسئولية تجاه البلدان العربية. 

وأشار وزير الصحة اللبناني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بحضور وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أثناء تسليم 3 طائرات محملة بمساعدات طبية إلى لبنان في ظل جائحة كورونا، إلى أن لبنان يمر بأوقات عصيبة وظروف استثنائية، ولكن يمكن تخطيها من خلال تكاتف الدول العربية والعمل لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيدا بالدعم الدائم الذي يشهده بيروت من الأشقاء العرب ودولة مصر الشقيقة. 

من جانبها قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن وجودها في لبنان كان بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي ترسل رسالة من الشعب المصري لجميع أشقائنا في لبنان، وتضامنًا معه في هذه الفترة، لافتةً إلى أنه اليوم وصلت منذ قليل 3 طائرات مستلزمات وأجهزة ومعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا، إلى لبنان مهداة من جمهورية مصر العربية. 

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد في لبنان، أن الجسر الجوي بدأ مع أحداث مرفأ بيروت وامتد على مدى الأشهر الماضية وكان محمل بالمعونات، وسيستمر هذا الجسر طالما هناك احتياجات وسنستمر في دعم لبنان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت أن الطائرات التي وصلت إلى لبنان منذ قليل، طائرات حربية من القوات المسلحة بالتنسيق الدائم سيتم زيارة المستشفى الميداني في بيروت، والذي قدم خدمات لأكثر من 100 ألف مواطن. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات اليوم: دبي تستقبل أول رحلة طيران تجاري إسرائيلية.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بكورونا.. وبريطانيا تنقذ الأرواح بـ لقاح فايزر

كل ما يحدث مريب.. تصريحات مثيرة لرئيس الوزراء اللبناني عن تفجيرات مرفأ بيروت

وزيرة الصحة فور وصول 3 طائرات مساعدات طبية إلى لبنان: مستمرون في دعم الأشقاء لمواجهة كورونا.. فيديو

أجهزة أشعة ورعاية مركزة.. وزيرة الصحة في لبنان لتسليم 3 طائرات مساعدات طبية

برفقة وزيرة الصحة.. مصر ترسل 31 طن أدوية ومستلزمات طبية على متن 3 طائرات للبنان

وزير الصحة اللبناني يشكر الرئيس السيسي.. ويؤكد: مواقف مصر تعبر عن مسئوليتها العربية

ترشيحاتنا

بعد دراسة جديدة.. إعلان مهم من فايزر وبيونتك بشأن فعالية لقاحهما ضد "كورونا المتحور"

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

رسميا.. الأهلي يضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

صدق أو لا تصدق.. أم كلثوم وعبدالوهاب أول من غنى مهرجانات في مصر..فيديو

دعاء النبي عند الغضب.. واظب عليه حتى تهدأ

من يخشى حدوث شيء فليردد هذا الدعاء حتى يطمئن قلبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص