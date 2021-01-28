مستثمرو المناطق الصناعية: بورسعيد تشهد آلاف المصانع باستثمارات ضخمة

قال المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد، إن المحافظة لم تكن تحتوي إلى مصنعين فقط، لكنها شهدت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة جعلها تشهد آلاف المصانع باستثمارات ضخمة، لافتًا إلى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية يوميًا لحل كل المشكلات.

وأضاف"رئيس جمعية مستثمري المنناطق الصناعية"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن مشروعات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جعلت المنطقة الصناعية تشهد طفرة كبيرة، إذ هذا النوع من المشروعات هو عماد الصناعة على مستوى العالم، وتمثل 80% من الاقتصاد الصناعي في الدول الصناعية.

وتابع، أنه جرى تدشين مشروع الـ58 مصنع بسرعة كبيرة، وقام المحافظ بتسليمه للشباب، وهو ما يشجع الشباب على الاستثمار في المحافظة، وبخاصة أن موقعها متميز، كما جرى تطوير المنطقة الحرة التجارية وأصبحت منطقة حرة صناعية: "مثلًا، 40% من الملابس الجاهزة اللي بتصدرها مصر بتطلع من بورسعيد".

وأكمل، أن معظم العمالة في المحافظة من مختلف محافظات الجمهورية بسبب تطور الصناعة في مصر: "الصناعة المحلية بدأت تغطي على البضائع القادمة من الصين ومختلف الدول، لكن نسبة مواطني بورسعيد بالمصانع بدأت تزيد.