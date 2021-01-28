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حوادث

محكوم عليهم بـ137 سنة سجن.. ضبط رجل وسيدة مطلوبين للعدالة في الإسكندرية

الخميس 28/يناير/2021 - 01:19 م
الاجهزه الامنيه
الاجهزه الامنيه
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مصطفي الرماح

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام من ضبط إحدى السيدات (مالكة مكتب تسويق عقاري - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) ومطلوب التنفيذ عليها في (288) حكمًا في قضايا (تبديد - إيصال أمانة - بناء بدون ترخيص) بإجمالي مدد حبس بلغت 84 سنة وكفالات بلغت 96 ألف جنيه وغرامات بلغت 253 ألف جنيه – حال اختبائها بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

كما تم ضبط أحد الأشخاص (مالك محل ملابس - مقيم بمحافظة الإسكندرية) ومطلوب التنفيذ عليه في (106) حكم في قضايا (تبديد - شيكات بدون رصيد) بإجمالي مدد حبس بلغت 53 سنة وكفالات بلغت 66 ألف جنيه وغرامات بلغت 125 ألف جنيه - حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين. 
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