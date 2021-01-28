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تعليم

جامعة أسيوط تبث بشرى لخريجيها الجدد.. تعرف عليها

الخميس 28/يناير/2021 - 12:24 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
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إيهاب عمر
أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة عن شهر يناير 2021 على طرح نظام جديد باسم "كارنيه خريج جامعة أسيوط " يتيح لخريجين الجامعة الاستفادة بما تقدمه من خدمات اجتماعية وعلمية بأسعار مخفضة وبنسب متفاوتة تتراوح مابين 10% وتصل إلى 25% تخفيض فى أسعار بعض الخدمات وذلك وفق المذكرة المقدمة من مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة .

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جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لجلسة مجلس الجامعة وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .


وأشار رئيس جامعة أسيوط أن " كارنيه خريج جامعة أسيوط " يُعد فى إطار حرص إدارة الجامعة على التواصل مع خريجيها وإتاحة الفرصة لهم للتمتع بما تقدمه الجامعة من خدمات في مختلف المجالات .


وكشف الدكتور شحاتة غريب أن نظام " كارنية خريج جامعة أسيوط  " من المقرر أن يتم تطبيقه على خريجين الجامعة بدءً من العام الجامعي الجاري 2020 /2021 على أن يتم دراسة تطبيقها على الخريجين من الدفعات الأقدم ثم الأقدم ، ووفقًا لهذا النظام يتم استخراج الكارنية عند سحب الملف مقابل 100 جنيه ويتم تجديده سنويًا مقابل نفس المبلغ  .

وأوضح الدكتور شحاتة غريب إلى أن وفقًا لقرار مجلس الجامعة فمن المقرر أن يستفيد الخريج بتخفيض يبلغ 10% في استراحات الجامعة بأسيوط والوجبات المقدمة من المطعم المركزي وتأجير السيارات التابعة للجامعة ، وتخفيض 20% في دورات اللغة والحاسب الآلي وغيرها من الدورات  و25% تخفيض فى الاشتراكات المقررة لحضور المؤتمرات وكذلك في اشتراك أنشطة القرية الأولمبية والنوادي الصيفية ، مع موافقة المجلس على إتاحة حامل " كارنية خريج جامعة أسيوط " استخراج وتجديد الأوراق الرسمية عن طريق مجمع الخدمات المركزي والواقع خلف المطعم المركزي لخدمة أبناء الجامعة .

كما كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن صدور قرار من مجلس الجامعة بالموافقة على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم بيانات الطلاب والخريجين بكل كلية وذلك مع تكليف عمداء الكليات بسرعة توفير تلك البيانات ومراجعتها قبل تغذية قاعدة البيانات بها .
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