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استشارى أوبئة: برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا كله تصنيع محلى.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور اسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة، إن  مصر فى منتصف الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا، والعالم كله يعمل على انتاج اللقاح للتصدى للفيروس، لافتًا إلى أن الاجراءات الاحترازية فى مصر جيدة جعلت نمر بالموجة الثانية دون أن نضطر لإجراءات الغلق أو غيرها.

وأضاف عنان، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن تذبذب الأرقام واعادا الاصابة السمة السائدة فى تلك الفترة، منوهًا بان الدولة عملت على أكثر من صعيد لتفادى آثار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على رصد الاحصائيات الخاصة بإصابة المواطنين وتوفير عدد الأسرة فى المستشفيات لرعاية المواطنين.

وتابع أنه تم توفير كل مستلزمات الوقاية والأدوية الخاصة بفيروس كوورنا من خلال وزارات وجهات عدة، مؤكدًا أن برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا كله من تصنيع محلى.

وأوضح أن مصر مستعدة للموجة الثالثة، مؤكدًا أن فيروس كورونا قد يتحور ويتغير فى الموجة الثالثة.


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