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رياضة

نجم الأهلي السابق: لا أزمة في التعاقد مع حراس مرمى من إسبانيا وإنجلترا وأوروبا بالدوري

الخميس 28/يناير/2021 - 12:52 م
هاني العقبي
هاني العقبي
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يسري غازي
أكد هاني العقبي، نجم النادي الأهلي السابق، أن توصية عودة حراس المرمى الأجانب إلى الدوري المصري لا تمثل أي أزمة حقيقية.


كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أصدرت توصيات فى اجتماعها الأخير بتواجد 5 محترفين أجانب، على ألا يتم تحديد المراكز ومن بينها حراسة المرمى.


وقال هاني العقبي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "الاحتراف فى جميع دوريات العالم لا يفرق بين مهاجم وحارس مرمى بصفوف الفرق".


وأوضح أنه لا توجد أدنى مشكلة أن يكون حارس المرمى فى أندية الدورى الممتاز محترفا من إنجلترا واسبانيا وإيطاليا وجميع دول أوروبا وأفريقيا.


وأضاف: "الأزمة أن الجميع في مصر يشعرون بأن عودة حراس المرمى الأجانب في الدورى الممتاز تمثل مشكلة، خاصة مدربي الفرق للحراس"، لافتا إلى أنه لا يرى أي داعٍ للقلق جراء تفعيل التوصية.
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