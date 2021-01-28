استغرقت 20 عاما.. رحلة البحث عن مليارات الدولارات سرقها رئيس نيجيريا السابق

سرق رئيس الدولة النيجيرية سابقا ساني أباتشا مليارات الدولارات من الدولة ومات في مارس 1998 قبل أن ينفقها، مما دفع فريق من المحققين للبحث عن المصير المجهول للثروة التي سرقها أباتشي وعودتها بالفعل مرة أخرى للشعب النيجيري في رحلة استغرقت 20 عاما.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تحدث كلير سبنسر الرجل الذي تم تعيينه لاستعادة الأموال تفاصيل رحلته وتخصيص حياته لهذه الرحلة، وفي سبتمبر 1999، رد المحامي السويسري إنريكو مونفريني على مكالمة هاتفية قال المتصل خلالها أن سنواته العشرين القادمة ستتغير.





ومن هنا بدأت الرحلة للعثور على المال، حيث اتصل مسؤوول - لم يتم الإفصاح عنه - بـ مونفريني وأرسله إلى جنيف من قبل الرئيس النيجيري في ذلك الوقت ، أولوسيجون أوباسانجو، للحصول على الأموال التي سرقها أباشا ، الذي حكم من عام 1993 حتى وفاته في عام 1998.





وأنشا مونفريني علاقة قوية مع النيجيريين، مما دفعه حبه لهم إلى أن يمضي 20 عاما من عمره في القتال من أجل استعادة الاموال التي سرقها أباتشا، وفي البداية سلمته الشرطة النيجيرية تفاصيل بعض الحسابات المصرفية السويسرية المغلقة، والتي يبدو أنها تحتفظ ببعض الأموال التي سرقها أباتشا ورفاقه، حسبما كتب مونفريني في كتابه (استرداد الأصول المسروقة).





وقال إن تحقيقًا أوليًا نشرته الشرطة في نوفمبر 1998 وجد أن أباتشا ورفاقه قد سرقوا أكثر من 1.5 مليار دولار، وكان أباتشا يطلب من أحد المستشارين تقديم طلب إليه للحصول على أموال لقضية أمنية غامضة، ثم وقع على الطلب الذي سيأخذه المستشار بعد ذلك إلى البنك المركزي ، والذي وزع الأموال، غالبًا نقدًا.





ثم يأخذ المستشار معظم هذه الأموال إلى منزل أباتشا، وكانت هذه مجرد طريقة واحدة قام بها أباتشا ورفاقه بسرقة مبالغ ضخمة من المال، واختلفت الطرق الأخرى بين منح عقود حكومية لأصدقاء بأسعار مبالغ فيها للغاية ثم جني الفارق ومطالبة الشركات الأجنبية بدفع رشاوى ضخمة للعمل في البلاد.





استمرت عمليات السرقة لمدة 3سنوات حتى تغير كل شيء عندما توفي أباشا فجأة ، عن عمر يناهز 54 عامًا ، في 8 يونيو 1998، ووقال طبيبه الشخصي إنه لم يتضح ما إذا كان قد أصيب بنوبة قلبية أو تسمم لأنه لم يكن هناك تشريح لجثته، ومات أباتشا قبل إنفاق المليارات المسروقة، وكانت بعض التفاصيل المصرفية بمثابة أدلة على مكان تخزين هذه الأموال.





والوثائق التي امتلكها المحامي كانت تظهر تاريخ الحسابات واعطته نتائج بحسابات أخرى، مما دفعه لرفع القضية إلى المدعي العام السويسري، وبعد سنوات طويلة من الكفاح نجح اخيرا في استرداد اموال الشعب النيجيري المنهوبة.