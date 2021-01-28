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برلمان

برلمانى: انتشار القمامة في الهرم يسيء للمشهد الحضاري

الخميس 28/يناير/2021 - 12:38 م
القمامة
القمامة
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فريدة محمد
انتقد النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، انتشار أكوام القمامة والكمامات المستعملة في شوارع منطقة الهرم بالجيزة، مؤكدًا أن هذا المشهد يترتب عنه انتشار الأمراض ويتعارض مع الطبيعة الحضارية لمنطقة الهرم التي تحتوي على الأهرامات وأبو الهول والمتحف الكبير.

وأكد القطامي، في تصريحات له، أنه منذ فترة كبيرة يثار الحديث حول وجود منظومة جديدة للقمامة في مصر ووجود منظومة متكاملة لتنظيم وإدارة المخلفات ، مؤكدًا على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع والتخلص من أكوام القمامة في محافظة الجيزة وجميع محافظات مصر.

وتطرق النائب عمرو القطامي، إلى الحديث عن مصرف أبو عوض أو رشاح الموت كما يطلق عليه ومدى معاناة المواطنين من هذا المصرف من انتشار الاوبئة والأمراض، وحصد الأرواح من ناحية المرض، ومن ناحية تانية الحوادث اليومية بسقوط السيارات والتكاتك به.

وطالب القطامي، وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتعاون مع الوزرات والمؤسسات المختلفة بتشكيل لجان مشتركة لوضع حل لأزمة مصرف أبو رواش، الذي يحصد أرواح العشرات ويسيء للمشهد الحضاري لمنطقة الهرم صاحبة الأهرامات العريقة والمتحف المصري الكبير وأن يكون له الأولوية والتنسيق بشأن تغطيته في الفترة القادمة.

وكان أهالي منطقة المنفى بالهرم قد اشتكو من وجود "رشاح أبو عوض" والممتد من منطقة المنفى حتى الكوبرى الدائرى مرورا بمنطقة الشوربجى، ما يؤدى إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة.
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