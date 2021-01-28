منتخبات المربع الذهبي بمونديال اليد تمتلك تاريخا حافلا بهذه المرحلة

عندما تصل بطولة العالم الـ27 لكرة اليد غدا الجمعة إلى الخطوة قبل الأخيرة بإقامة مباراتي المربع الذهبي للبطولة ، سينحصر الصراع بين أربعة منتخبات تمتلك خبرة كبيرة بالمربع الذهبي للبطولة.





ويصطدم المنتخب الدنماركي حامل اللقب بنظيره الإسباني بينما يلتقي المنتخب الفرنسي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (ست مرات) بنظيره السويدي.





والقائمة التالية توضح تاريخ كل من المنتخبات الأربعة لدى وصولها إلى المربع الذهبي في مونديال اليد على مدار النسخ الـ26 الماضية للبطولة:





المنتخب الدنماركي:





اللقب: مرة واحدة في 2019





المركز الثاني: ثلاث مرات في 1967 و2011 و2013 .





المركز الثالث: مرة واحدة في 2007





المركز الرابع: ست مرات في 1938 و1958 و1970 و1978 و1982 و2009





المنتخب الإسباني:





اللقب: مرتان في 2005 و2013





المركز الثاني: -





المركز الثالث: مرة واحدة في 2011





المركز الرابع: ثلاث مرات في 1999 و2003 و2015





المنتخب السويدي:





اللقب: أربع مرات في 1954 و1958 و1990 و1999





المركز الثاني: ثلاث مرات في 1964 و1997 و2001





المركز الثالث: أربع مرات في 1938 و1961 و1993 و1995





المركز الرابع: مرتان في 1986 و2011





المنتخب الفرنسي:





اللقب: ست مرات في 1995 و2001 و2009 و2011 و2015 و2017





المركز الثاني: مرة واحدة في 1993





المركز الثالث: أربع مرات في 1997 و2003 و2005 و2019



