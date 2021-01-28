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رياضة

منتخبات المربع الذهبي بمونديال اليد تمتلك تاريخا حافلا بهذه المرحلة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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محمد سمير
عندما تصل بطولة العالم الـ27 لكرة اليد غدا الجمعة إلى الخطوة قبل الأخيرة بإقامة مباراتي المربع الذهبي للبطولة ، سينحصر الصراع بين أربعة منتخبات تمتلك خبرة كبيرة بالمربع الذهبي للبطولة.

ويصطدم المنتخب الدنماركي حامل اللقب بنظيره الإسباني بينما يلتقي المنتخب الفرنسي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (ست مرات) بنظيره السويدي.

والقائمة التالية توضح تاريخ كل من المنتخبات الأربعة لدى وصولها إلى المربع الذهبي في مونديال اليد على مدار النسخ الـ26 الماضية للبطولة:

المنتخب الدنماركي:

اللقب: مرة واحدة في 2019

المركز الثاني: ثلاث مرات في 1967 و2011 و2013 .

المركز الثالث: مرة واحدة في 2007

المركز الرابع: ست مرات في 1938 و1958 و1970 و1978 و1982 و2009

المنتخب الإسباني:

اللقب: مرتان في 2005 و2013

المركز الثاني: -

المركز الثالث: مرة واحدة في 2011

المركز الرابع: ثلاث مرات في 1999 و2003 و2015

المنتخب السويدي:

اللقب: أربع مرات في 1954 و1958 و1990 و1999

المركز الثاني: ثلاث مرات في 1964 و1997 و2001

المركز الثالث: أربع مرات في 1938 و1961 و1993 و1995

المركز الرابع: مرتان في 1986 و2011

المنتخب الفرنسي:

اللقب: ست مرات في 1995 و2001 و2009 و2011 و2015 و2017

المركز الثاني: مرة واحدة في 1993

المركز الثالث: أربع مرات في 1997 و2003 و2005 و2019

المركز الرابع: مرة واحدة في 2007
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