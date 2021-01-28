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رياضة

عصام الحضري يشارك جمهوره صورة من الجيم

الخميس 28/يناير/2021 - 12:27 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهر عصام الحضرى في الصورة بملابس رياضية، من إحدى صالات الجيم.

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهاز فني جديد".
عصام الحضري يشارك جمهوره صورة من الجيم
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