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وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد يكشف طريقة رفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:56 م
عماد البرشة
عماد البرشة
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ياسمين القصاص

 قال المهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان بمحافظة بورسعيد، إن التعامل مع ملف العشوائيات في المحافظة لم يكن سهلًا، بسبب تراكمها منذ سنوات طويلة، ولم تكن سكنية فقط، لكنها شملت أيضًا النشاط التجاري، وبالتالي كانت المهمة الأصعب هي رفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة، وبناء أماكن بديلة للمناطق العشوائية.

 

وأضاف رفعت خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن رفع الكفاءة لم يكن مقتصرًا على البنية فقط، لكنه شمل تطوير الطرق، إذ أضيف إليها تخطيطا جديدا بنسبة تكاد تصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن منطقة هاجوج العشوائية كانت آخر المناطق التي نُفذت عمليات التطوير بها.

 

وتابع، أن تطوير العشوائيات بالمحافظة تم على 6 مراحل، وجرى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة فيها، وتم تبديل الأشكال المعمارية وإدخال البنية التحتية مثل الصرف والكهرباء وتخطيط الطرق والمدارس: "منطقة هاجوج على سبيل المثال كانت عبارة عن عشش عشوائية وأصبحت مباني ضخمة جدًا إلى جانب كل الخدمات ومنها مراكز الشباب أي أنها تحولت إلى منطقة سياحية".

 

ولفت، إلى أن يوجد مشروع آخر موازٍ لمشروع هاجوج، وهو مشروع الـ352 وحدة بواقع 22 عمارة، وبُنيت في منطقة الحظائر لكي يزاول المستحقون مهنهم بجانب عماراتهم، كما أضيف إليها الخدمات بشكل كامل لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتسليم كل الوحدات كاملة الترفيق.

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