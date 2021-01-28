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مديرية أوقاف الجيزة تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
تواصل مديرية أوقاف الجيزة اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 

ويؤكد مدير مديرية أوقاف الجيزة أن الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على صحة الإنسان، وأننا لن ندّخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ويرفع الله (عز وجل) عنا الوباء والبلاء، ويحفظ مصرنا من كل شر ومكروه.
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