مديرية أوقاف الجيزة تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة

تواصل مديرية أوقاف الجيزة اليوم الخميس حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



