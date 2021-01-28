العدل البحرينية: الالتزام بالاشتراطات المنظمة لرحلات الحج والعمرة

سمحت وزارة العدل والشئون الدينية البحرينية للحملات بتسيير رحلات إلى العمرة والمدينة المنورة وفق 4 شروط جديدة مشدّدة، ذلك وفقا لما نشرته صحيفة الأيام.





وأوضحت إدارة الشئون الدينية بوزارة العدل والشئون الاسلامية على ضرورة تقيّد جميع أصحاب الحملات بكافة الاشتراطات المنظمة لرحلات الحج والعمرة خصوصا في هذه الفترة.





واكد على القرار على أنه :"وفي ضوء الملاحظات المرصودة من قسم شئون الحج والعمرة بالادارة على عدد من حملات العمرة والمتمثلة في عدم تقيد بعض الحملات بالاشتراطات المنصوص عليها في القرار رقم 21 لسنة 2017 بتنظيم حملات العمرة فان الادارة تهيب بجميع اصحاب الحملات ضرورة التقيد والالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في القرار المذكور كما تؤكد على الالتزام أن يتولى المرخص له او نائبه المعتمد الاشراف الشخصي على تسيير الحملة ومرافقتها ذهابا وايابا.





وتابعت أنه:" التقيد بالارشادات والتعليمات الصادرة عن قسم شؤون الحج والعمرة وكذا التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وع دم تسيير الحملات من الباطن او بطرق غير رسمية، و تقديم قائمة بأسماء المعتمرين او الزائرين للمدينة المنورة شاملة أعمارهم وجنسياتهم وأرقام هواتفهم وجوزات سفرهم وذلك في موعد أقصاه يومان قبل بدء السفر برا أو جوا".





وأكّدت الادارة في تعميمها على أنّ عدم التقيد باشتراطات تسيير الرحلات يعد مخالفة صريحة تعرض صاحبها للمساءلة والتحقيق الإداري.