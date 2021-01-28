المقاولات والاستثمار العقاري: مشروعات الدولة قلصت الفجوة بين الاحتياج والمعروض

أشاد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، بتوسعات الدولة في قطاع الاستثمار العقاري في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح عدد من المشروعات القومية والبدء في إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة.





وقال "الشريف"، في بيان صحفي اليوم، الخميس، إن هذه التوسعات العمرانية تساهم بلا شك في الطفرة التي تشهدها السوق العقارية، وتساهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل، والقضاء على البطالة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عمليات البناء الجديدة ستساهم في القضاء علي العشوائية في البناء مما يوفر بيئة صحة وملائمة للمواطن المصري.





وأضاف أن مشروع الإسكان الاجتماعى، أحد المشروعات القومية التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، وهو ما جذب أنظار العالم لهذا المشروع.



















