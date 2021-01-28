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مشروع السعادة.. ينشر ألوان البهجة على جدران مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 12:50 م
هاشم رفعت
هاشم رفعت
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ياسمين القصاص

قال هاشم رفعت صاحب مبادرة "مشروع السعادة" في سانت كاترين، إنه في رحلة استكشافية بسانت كاترين، من أجل استكشاف القرى التي تستحق إعادة الإحياء والتطوير، لافتًا إلى أنه جرى تسجيل المبادرة كمؤسسة خيرية بعدما بدأت في عام 2013.


وأضاف رفعت خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر: "فكرة المشروع هي أن نحيي الاماكن الشعبية في مصر من خلال الألوان التي تكون مناسبة وتستطيع أن تساعد من يقطنون هذه المناطق بشكل نفسي".

 

وتابع: "أما الآن فقد تطور التطوير العمراني لدينا، إذ أننا نقوم بالبناء ونطلق ورش عمل للسيدات لكي ينتجن منتجات تجعلن يكسبن قوت يومهن، وبدأنا أيضًا في العمل على تطوير البيوت، ونسعى إلى أن نتعامل مع بعض الأطراف في الأسواق لكي نكون حلقة وصل بينهم والسكان المحليين".

 

وأكمل: "نحاول التعرف على الأهالي وثقافتهم وتاريخهم ومن خلال كل هذه الأشياء فإننا نختار أكثر الألوان التي يمكن أن تليق بهم، على غرار النوبة، حيث نحافظ على الألوان والأشكال في البيوت والجدران، أما العقبة الأساسية التي تواجهنا فهي التمويل الذي يجعلنا قادرين على شراء الخامات والسفر لأن 300 شخص يعملون في المشروع الواحد".

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