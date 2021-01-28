لجنة حقوق الإنسان بالنواب: المواطن له الحق فى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الإنعقاد الأول يعد وسيلة للوقوف على ما تم من إنجازات فى البرلمان السابق





وأضاف "رضوان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، . الآن نكون فى مرحلة دراسة وتقييم للوقوف على جميع إنجازات كل وزارة على حدة، ومن خلاله يتم القدرة على تحليل حجم الإنجازات التى تمت سواء بالسلب أو الإيجاب.





وتابع أنه يعد الدراسة سيتم إحالة البيانات الخاصة بالوزراء إلى اللجان المختصة لعمل تقرير ورفعه للجلسة العامة للوقوف على ما تم من إنجازات خلال البرنامج المقدم عام 2018.





وأكد أن رئيس مجلس الوزراء قام بتقديم عرض عام يتضمن حجم الإنجازات التى تمت وحققت وهى ليست بقليلة، لافتا إلى أنه كان يوجد شد وجزب فى ملفات مختلفة، حيث أن أهم تلك الملفات حتى الأن كانت ملف التموين.





وأكد أنه لابد أن يكون هناك قنوات مباشرة لتواصل النواب مع جميع الوزارات، متابعا أنه عند التحدث عن حقوق الإنسان لابد أن يتم عكس للغرب ماتم فى مصر منذ عام 2013.





وأشار إلى أن المواطن له الحق فى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، مضيفا إلى أن هناك أصحاب أجندات ينظمون زيارات دورية للكونجرس الأمريكي لتشويه سمعة مصر.



