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محافظات

ضبط 7 أطنان " سمسم" غير صالح للاستهلاك الآدمي بالإسكندرية

الخميس 28/يناير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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أ ش أ
تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن محافظة الإسكندرية خلال حملاتهم على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجاري، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية، بحوزته 7 أطنان " سمسم " غير صالح للإستهلاك الآدمي.
وكانت تحريات ضباط مباحث التموين أكدت قيام المدير المسئول عن مصنع بعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية " سمسم " منتهية الصلاحية للبيع، مدخلا الغش على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تفتيش المصنع وضبط 7 أطنان "سمسم"، غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على شوائب وأتربه.
وقد تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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