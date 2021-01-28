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مرأة

لهذه الأسباب تعانى من تشنج العضلات فجأة

الخميس 28/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل سبق لك أن كنت في المنزل أو العمل وشعرت فجأة بتقلص عضلي مؤلم؟ إذا كنت قد عانيت من تشنجات في  العضلات
هناك الكثير من المشاكل التي يمكن أن تسبب تشنج عضلاتك  فيما يلي بعض الأسباب يقدمها موقع هيلث لاين  قد تؤدي إلى حدوث تقلصات في عضلاتك.

 
1. الإجهاد والتعب
تعمل عضلاتك بجد من أجلك كل يوم، لذلك فمن المنطقي أن تشعر بالتعب والألم. وفقًا للإرشادات التي نشرها المعهد الأمريكي للسترات، يمكن أن يتسبب الإجهاد المزمن في توتر عضلاتك وتشنجها قد تلاحظ أيضًا تقلصات عضلية مؤلمة عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة.

2. الإفراط في استخدام عضلاتك

 الإفراط فى ممارسة التمارين الشاقة للغاية قد يسبب التقلص فى العضلات.

3. الدواء
هل تعلم أن الآثار الجانبية لبعض الأدوية هي تقلصات العضلات؟  إذا كنت تعتقد أن الدواء الخاص بك قد يؤثر على عضلاتك. تذكر ألا تتوقف أو تغير جرعتك أبدًا دون استشارة طبية.

4. الكافيين
إذا كنت تستمتع بفنجان من القهوة في الصباح ، فمن المحتمل أن يمنحك الكافيين دفعة الطاقة التي تحتاجها. ومع ذلك ، فإن الكافيين دواء ، ويمكن أن يتسبب أيضًا في تقلص عضلاتك أو تشنجها. قد تلاحظ هذه التشنجات الصغيرة على شكل ارتعاش في الجفن أو ارتعاش قليل في يديك.

5. الجفاف
هل عانيت من تشنجات مؤلمة في  العضلات  مؤخرًا؟ من الممكن أنك لم تشرب ما يكفي

6.  الحمل والولادة
عندما تكونين حاملًا ، يكون جسمك بأكمله في حالة من عدم اليقين لمدة تسعة أشهر. الضغط الزائد للجنين ووزن الحمل يكون قاسيًا على ظهرك وعضلات ساقيك. من الشائع أن تعاني الأمهات الحوامل وحتى اللواتي أنجبن للتو من تقلصات عضلية مؤلمة.

7.  العمود الفقري
إذا كنت تعانى من إصابة أو اضطراب في العمود الفقري ، يمكن أن يسبب تشنجات مؤلمة في العضلات .
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