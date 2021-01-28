لهذه الأسباب تعانى من تشنج العضلات فجأة

1. الإجهاد والتعب

2. الإفراط في استخدام عضلاتك

تعمل عضلاتك بجد من أجلك كل يوم، لذلك فمن المنطقي أن تشعر بالتعب والألم. وفقًا للإرشادات التي نشرها المعهد الأمريكي للسترات، يمكن أن يتسبب الإجهاد المزمن في توتر عضلاتك وتشنجها قد تلاحظ أيضًا تقلصات عضلية مؤلمة عندما لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة.