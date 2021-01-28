إعداد مذكرة لمجلس الوزراء بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المصري









أعلن المهندس احمد إبراهيم رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب ان الاتحاد بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بأهم المشروعات الداعمة للاقتصاد المصري والتحديات الرئيسية المطروحة على طاولة الاستثمار العربي والتكامل الاقتصادي العربي والافريقي، ومجتمع الأعمال والمبادرات الدولية، وسوف يناقشها النادي الدولي لقادة الأعمال التابع للاتحاد وذلك لعرضها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولكافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة قريبا .





جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لاتحاد رواد الاعمال العرب تحت عنوان " تحديات الاستثمار العربي المشترك واختراق الأسواق الإفريقية "





واشار الي ان المذكرة ستتضمن رؤية الاتحاد في تنمية الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطة المستقبلية للنهوض بها وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيات، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في صناعة التطوير العقاري، ،وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصري ، ومدى تأثير ذلك على تشجيع بيئة ومناخ السياحة المصرية.ياتي ذلك علي ضوء بدء فعاليات النادي الدولي لقادة الأعمال والذي تم تدشينه خلال المؤتمر وورشة عمل حول النظام الأساس لمنتدى شباب الجامعات العربية.









كما أعلن المهندس احمد ابراهيم عن تدشين مبادرة الي ان من ابرز اهداف منتدى شباب الجامعات العربية هو التخطيط لإجراء مشاريع بحوث مشتركة بين المؤسسات العلمية والأكاديمية على مستوى الأقطار العربية ودعمها وتسيير تنفيذها ومتابعة تقدم البحث العلمي المشترك ، ودعم الأنشطة الطلابية في مجال ريادة الأعمال موضحا إيمانا بأهمية تنفيذ هذا الهدف بالصورة المرجوة فقد قام " اتحاد رواد الأعمال العرب " بتكليف أمانته العامة لإعداد مشروع نظام أساسي لمنتدى شباب الجامعات العربية والذي يضم في عضويته المراكز والمؤسسات والهيئات العلمية والأكاديمية والجهات ذات الاختصاصات المتماثلة.





وصرح رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب انه تم تكليف الدكتور منير القرني الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود ( أمينا عاما لـ منتدى شباب الجامعات العربية ) كما يفتتح الاتحاد خلال أسابيع قليلة عضويات الانتساب للمنتدى بكافة قطاعاته وهياكله التنفيذية والإدارية ، لاستكمال الهيكل الملائم لتنفيذ أهدافه ورؤيته العربية وذلك في إطار حرص الاتحاد لتحقيق أقصي استفادة لشباب رواد الأعمال.





وشدد على ان يكون هذا العمل بمثابة إطار مرجعي تستهدى به المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والعلمية وذات الاختصاصات المرتبطة ، وكذلك الهياكل الداخلية بالمنتدى التي سيتم استحداثها مستقبلًا من قبل مجلس الأدارة في التخصصات المختلفة في إطار دور الأمانة العامة لاتحاد رواد الأعمال العرب.







