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حوادث

يا تخينة.. انتحار طفلة بعد تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد

الخميس 28/يناير/2021 - 12:47 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أنهت فتاة فى مقتبل عمرها حياتها شنقا بسبب تعرضها لحالة نفسية سيئة، وذلك أثر تعرضها للتنمر من زميلاتها بسبب وزنها الزائد.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، أفاد بمصرع فتاة 13 عاما شنقا فى شرفة منزلها، وعلى الفور شكل اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وشرحت التحريات أن الفتاة تعانى من التنمر بسبب وزنها الزائد، وبسبب زميلاتها اللاتى يرددن دوما "يا تخينة"، فتعرضت لحالة نفسية سيئة.

وتبين من التحريات أن الفتاة استغلت خروج والدها ووالدتها وتواجدها بمفردها فى المنزل وقيامها بصنع مشنقة فى شرفة منزلها وانتحارها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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