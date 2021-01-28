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برلمان

برلمانى يطالب بتكريم لاعبى المنتخب الوطنى لكرة اليد لهذا السبب

الخميس 28/يناير/2021 - 12:47 م
المنتخب الوطني لكرة
المنتخب الوطني لكرة اليد
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ماجدة بدوي
طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بضرورة تكريم لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد، تقديرا لأدائهم المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد، في نسختها السابعة والعشرين المقامة في مصر.

وقال النائب في بيان له اليوم: إذا كان أبطال المنتخب لم ينجحوا في التأهل للمربع الذهبي أمام منتخب الدنمارك، إلا أن أدائهم كان فوق العادة ونال إعجاب الجميع، مشيرا إلى أنهم نجحوا في إمتاع الجماهير المصرية خلال مشوارهم في البطولة، بالرغم من عدم الوصول إلى المربع الذهبي.

وتابع هشام حسين: منتخبنا الوطني لعب مباراة بندية مع بطل العالم، واستطاع أن يحافظ على التوازن في المباراة وتأرجحت النتيجة بين الفريقين، إلا أنه لم يحالفنا الحظ وحصلنا على المركز السابع عالميا في كرة اليد.

وطالب أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة اليد، بتكريم يليق بأبطال منتخبنا الوطني لكرة اليد، تقديرا للأداء البطولي، في مباريات كأس العالم لليد، ورفعهم اسم مصر عالميا في كرة اليد.
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