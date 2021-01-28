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أخبار البلد

تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقمت وزارة الموارد المائية والرى مبنى ومكاتب الوزارة ، وذلك في ضوء الاجراءات الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد الدكتور محمد عبد العاطى على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى إن الوزارة قررت تخفيض الاعداد بما يتناسب مع احتياجات العمل،  وبما لا يؤثر على سير العمل.

وأضاف" غانم" لـ "صدى البلد" أنه تم السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل فى ضوء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 "كورونا" ، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

وكانت الوزارات بدأت فى تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا". 

جدير بالذكر أن  التوجيه لم يُحدد نسبة معينة للخفض، ولكن تضمن تقليل الكثافة وأعداد الحضور في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بغرض منع الكثافات والتجمعات، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. 

كما أن كل وزارة أو هيئة أو جهة حكومية لها اتخاذ ما تراه مناسبا في تطبيق نظام التناوب، وفق ظروف وطبيعة عملها، لأن الغرض الأساسي هو تخفيف التزاحم في أماكن العمل. 

مع التنويه على ألا يؤثر تناوب الموظفين  على الخدمات المُقدمة للمواطنين وهو شرط أساسي يجب أن تضعه كل الأجهزة نصب أعينها في تطبيق التناوب.

 
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
تعقيم مبانى ومكاتب وزارة الرى.. صور
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