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أخبار العالم

الأوقاف الفلسطينية تقرر تعليق خطبة وصلاة الجمعة في الساحات والمساجد

الخميس 28/يناير/2021 - 12:54 م
الأوقاف الفلسطينية
الأوقاف الفلسطينية تقرر تعليق خطبة وصلاة الجمعة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية اليوم الخميس، عن تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة، ليوم غد.

وقالت الوزارة في تعميم "إنه ونظرًا لاستمرار انتشار فايروس كورونا، وتعذّر إقامة الخطبة والصلاة في الساحات العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة، تقرر تعليق خطبة وصلاة الجمعة على أن تصلى ظهرًا في البيوت".

وفي سياق منفصل أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم عن تسجيل 8 وفيات، و747 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و764 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، إنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة "رام الله والبيرة 1، جنين 1"، وقطاع غزة 2، ومدينة القدس 4 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (23)، طولكرم (21)، سلفيت (16)، قلقيلية (13)، طوباس (7)، جنين (30)، نابلس (54)، بيت لحم (24)، رام الله والبيرة (85)، الخليل (57)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (264)، مدينة القدس (150).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (0)، طولكرم (36)، سلفيت (14)، قلقيلية (13)، طوباس (14)، جنين (43)، نابلس (84)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (34)، الخليل (29)، أريحا والأغوار (3)"، قطاع غزة (400)، مدينة القدس (78).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 مريضًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
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