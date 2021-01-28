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مستثمرو المناطق الصناعية: بورسعيد تنتج 40% من الملابس الجاهزة المصدرة في مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 01:54 م
محمد السيد
محمد السيد
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ياسمين القصاص

قال المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد، إن المحافظة لم تكن تحتوي إلى مصنعين فقط، لكنها شهدت تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة جعلها تشهد آلاف المصانع باستثمارات ضخمة، لافتًا إلى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة الصناعية يوميًا لحل كل المشكلات.

 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية ، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، أن مشروعات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة جعلت المنطقة الصناعية تشهد طفرة كبيرة، إذ هذا النوع من المشروعات هو عماد الصناعة على مستوى العالم، وتمثل 80% من الاقتصاد الصناعي في الدول الصناعية.

 

وأوضح، أنه جرى تدشين مشروع الـ58 مصنعا بسرعة كبيرة، وقام المحافظ بتسليمه للشباب، وهو ما يشجع الشباب على الاستثمار في المحافظة، وبخاصة أن موقعها متميز، كما جرى تطوير المنطقة الحرة التجارية وأصبحت منطقة حرة صناعية: "مثلًا، 40% من الملابس الجاهزة اللي بتصدرها مصر بتطلع من بورسعيد".

 

وأكد، أن معظم العمالة في المحافظة من مختلف محافظات الجمهورية بسبب تطور الصناعة في مصر: "الصناعة المحلية بدأت تغطي على البضائع القادمة من الصين ومختلف الدول، لكن نسبة مواطني بورسعيد بالمصانع بدأت تزيد"، موضحا  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحويلالمحافظة من التجارة إلى الصناعة وخلق جيل من رجال الأعمال الشباب، مكملا أنه المحافظة دشنت 58 مصنعًا للشباب بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وزع عقود تمليك هذه المصانع على الشباب.

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