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محافظات

استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدينة طامية في الفيوم

الخميس 28/يناير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نفذت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، برئاسة المهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بنطاق المدينة والمركز، وكذلك أعمال مراجعة سلامة أعمدة الإنارة.

حيث قامت إدارة الكهرباء برئاسة المهندس محمد كامل ومتابعة أحمد إبراهيم مديرا إدارة المتابعه بصيانة العطل بمحول الكهرباء بشارع عزبة الجبل وصيانة كشافات الكهرباء بالطريق الرئيسي للمدينة الصناعية وأرض النشارتي بمدينة طامية.

كما تابعت إدارة الكهرباء بمجلس المدينة سلامة أعمدة الإنارة والكهرباء، خاصة بالتزامن مع موسم الأمطار، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإزالة أي أعمدة قد تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.


كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية ، بناء على تعليمات المهندس ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية. فى حملة برئاسة محمد فتحي أمام نائب رئيس المركز ورجب سلطان سكرتير عام المجلس ويوسف جنيدي مدير العلاقات العامة ، من فض فرح شعبى بطريق كفر محفوظ طامية.  

يأتي هذا في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمراجعة مدى التزام المواطنين والمحال التجارية بقرار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمنع التجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدينة طامية في الفيوم
استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدينة طامية في الفيوم
استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدينة طامية في الفيوم
استمرار أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدينة طامية في الفيوم
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