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أخبار العالم

مقتل امرأة وإصابة أخرى في هجوم مسلح بـ فرنسا.. تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 01:17 م
مقتل امرأة وإصابة
مقتل امرأة وإصابة اخرى في هجوم مسلح بـ فرنسا
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل إعلام مختلفة بمقتل امرأة وإصابة أخرى على يد مسلح في فالانس جنوب شرق فرنسا.

وقالت السلطات الفرنسية إن حادثا جنائيا وراء مقتل امرأة وإصابة أخرى في فالانس جنوب البلاد. 

ووفقا لصحيفة "يوو ويكلي نيوز"، قتلت موظفة بوكالة "Pôle Emploi بول إمبلوي" في فالينس، دروم، وأصيبت أخرى في هجوم وقع خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس. 

وتعمل الضحية في Pôle Emploi، التي تسجل العاطلين عن العمل، وتساعدهم في العثور على وظائف وتوفر لهم المساعدة المالية، مات للأسف على الفور من الهجوم، بينما تم القبض على المشتبه به في النهاية - ولكن بعدما قام بإطلاق النار على شخص آخر.

ويقال إن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، اقتحم المبنى الحكومي حوالي الساعة 9 صباحًا وفتح النار على الموظفة قبل أن يهرب سيرًا على الأقدام.

وبحسب تقارير سابقة، فإن الرجل مجهول تماما للشرطة وأجهزة المخابرات ولم يعرف بعد سبب ارتكاب هذه الأعمال المروعة.
مقتل امرأة وإصابة أخرى في هجوم مسلح بـ فرنسا.. تفاصيل
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