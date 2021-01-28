ضبط أدوية غير مرخصة بمركز للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بدون ترخيص في بني سويف

شدّد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة .





مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، حيث أشار أنه كلف الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركز ومدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.





حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركز للتجميل والتغذية العلاجية بمدينة بني سويف" بدون ترخيص" تديره طبيبة بيطرية بداخله أدوية غير مرخصة ومستحضرات تجميل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية تأمين صحي،وتم تحرير محضر بالغلق للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد،حيث شارك في الحملة :الدكتور مصطفي محمود ،الدكتورة مريم علاء الدين،الدكتورة دينا أحمد والدكتور جورج اسكندر من التفتيش الصيدلي.





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من ناحية أخرى التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باللواء عمرو محمد ياسين رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة ، ووفد مرافق له ضم كل من : الدكتور خالد حافظ معبدي مدير عام الاستثمار بالموانئ الجافة ، والدكتور شريف مبروك رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ الجافة ، المهندس عامر عنتر مدير الإدارة الفنية بالموانئ الجافة ، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ ، و لمياء جلال مدير عام الاستثمار.

وأكد محافظ بني سويف ، في بداية اللقاء على أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلي اقتصاديا ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية، مشيرا إلى أن بني سويف تسعي لأن تكون في طلية المستفيدين من ذلك التوجه ، لاسيما وأنها تمتلك الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار 6 سنوات ماضية .



