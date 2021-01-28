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في ذكرى ميلادها.. هل عانت سعاد حسني من الاكتئاب؟.. الشناوي يرد

الخميس 28/يناير/2021 - 01:31 م
سعاد حسنى
سعاد حسنى
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هاجر إبراهيم
قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت تعاني من الاكتئاب، باعتبار أن كل الشواهد كانت تؤكد اكتئابها.

وأضاف "الشناوي" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنها قبل وفاتها وهي في لندن كانت دائمًا ما تقول إنها تريد الرجوع إلى مصر، موضحًا أنها كانت لديها مشكلتان في العصب السابع وزاد وزنها من خلال تناول الكورتيزون للعلاج.

وتابع أن اكتئاب سعاد حسني جاء نتيجة لزيادة وزنها، لافتًا إلى أن هناك العديد من الفنانين الذين زاروا لندن حينما كانت موجودة ولم يتعرفوا عليها، بل صوتها. 

وقال: "من وجهة نظري توقفت سعاد حسنى كإنسانة عند مرحلة أغنية "خلى بالك من زوزو"، متابعا أنه حينها كانت مقبولة في هذا الدور على الرغم من عدم مناسبته لعمرها.
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