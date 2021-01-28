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رياضة

تفوق الفارس الأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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محمد سمير
يستضيف استاد بتروسبورت، لقاء الزمالك أمام نظيره فريق مصر المقاصة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.


وتقابل الزمالك والمقاصة في "14" مباراة في بطولة الدوري الممتاز، حسم الأبيض الفوز في 7 مباريات، وخسر 6 لقاءات، فيما حضر التعادل بينهما في مباراة وحيدة.


وسجل لاعبو نادي الزمالك "21" هدفًا فى شباك أبناء الفيوم، بينما سجل لاعبو المقاصة "18" هدفا في مرمى الأبيض.


وفي الجولة الماضية، تعادل الزمالك مع فريق أسوان، سلبيا، فيما فاز المقاصة علي فريق غزل المحلة بنتيجة 2-1، وسجل للمحلة القطمي، وأحرز للفريق الفيومي بيكلي وعصام صبحي.


ويسعى الفارس الأبيض للفوز بالمباراة، حيث يملك فرصة كبيرة في حالة فوزه لتصدر الدوري، بدلا من النادي الأهلي الذي تعادل مع فريق بيراميدز في الجولة السابقة.
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