ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مد تلقي مشاركات القومي للسينما حتى السابع من فبراير

الخميس 28/يناير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الثالثة والعشرين، للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك، المنتجة عام 2020 حتى السابع من فبراير 2021.


صرح بذلك الناقد كمال رمزي، المشرف على استكمال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان، وأضاف أن مد فترة تلقي طلبات المشاركة بالمهرجان يأتي لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من السينمائيين للمشاركة في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين.


وأشار إلى أنه تماشيا مع سياسة الدولة في مواجه فيروس كورونا سيتم إرجاء موعد انعقاد المهرجان وفقا للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء، كما أضاف أن الدورة القادمة ستتضمن الأفلام التي تقدمت  سابقا والمنتجة خلال عامي  2018 و 2019.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مهرجان الإسماعيلية السينمائي يفتح باب التقديم للدورة 22

تعيين صفاء مراد مديرا فنيا لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

فى دورته الأولى أون لاين.. تكريم يسرا ومحمود حميدة فى مهرجان أفلمها السينمائى

مهرجان البحرين السينمائي يفتح باب استقبال الأفلام

درة وأحمد عاطف وكمال عبدالعزيز وعبد الرحيم كمال أعضاء لجنة تحكيم مهرجان أفلمها السينمائي

ترشيحاتنا

تفوق الفارس الأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة

ضربة موجعة فى المقاصة قبل ساعات من مواجهة الزمالك

برقيات تعزية لـ خادم الحرمين الشريفين من قادة الإمارات

عملية سرية.. أمريكا تهرب نظام دفاع جويا روسيا من ليبيا

أعظم من تدربت معه.. الحضرى يوجه رسالة شكر لمانويل جوزيه بعد تصريحاته الأخيرة عنه

نجم الأهلي السابق: لا أزمة في التعاقد مع حراس مرمى من إسبانيا وإنجلترا وأوروبا بالدوري

Advertisements

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

ضربة موجعة فى المقاصة قبل ساعات من مواجهة الزمالك

لو مطلقة.. اعرفى حقك بالقانون حال امتناع الزوج عن سداد النفقة

وزن الرغيف وتذاكر الطيران.. 18 مشكلة أحرجت الحكومة أمام البرلمان

شاهد.. الموت يفجع أحمد مرتضى منصور

ما يحدث غير أخلاقي.. مدرب صن داونز يهاجم موسيماني بسبب صفقة سيرينو

رئيس صناعة البرلمان يكشف لـ"صدى البلد" مفاجأة فى أزمة تصفية شركة الحديد والصلب..فيديو وصور

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب| تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

السجن المشدد 10 سنوات .. عقوبة إجراء بحثًا طبي إكلينيكي أدى لموت شخص أو أكثر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمس تطرح همر SUV في هذا الموعد.. صور

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار