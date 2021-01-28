جمس تطرح همر SUV في هذا الموعد.. صور

كشفت شركة جمس شهر يوليو الماضي عن صور تشويقية لموديلها المرتقب همر SUV وأعلنت الشركة مؤخرا انها ستكشف عنها الشركة في فبراير من العام الجاري 2021، وكانت الشركة تفكر في تدشين همر SUV في مباراة السوبر بول في 7 فبراير.





ستشارك جمس همر gmc hummer ev مواصفات الأداء والتقنيات بين الـ SUV والبيك أب، مع انطلاق نسخة جمس همر gmc hummer ev الـ SUV بعد نسخة البيك أب، في 2022 .





جمس همر gmc hummer ev ستنطلق بثلاثة محركات كهربائية لفئة الإصدار الأول، بقوة 1000 حصان وعزم 1600 نيوتن متر وتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3 ثواني.





gmc hummer ستكون علي استعداد تام لجميع أنواع التضاريس و سيتم بنائها في مصنع Detroit-Hamtramck الأمريكي لجنرال موتورز بجوار كاديلاك اسكاليد الجديدة .





سعر جمس همر gmc hummer ev





أول بيك أب من جمس همر gmc hummer ستصل هذا العام 2021 و لكن ستباع كموديل 2022 وهي الإصدار الأول الأعلى بسعر 112,595 دولار بنطاق 564 كم، وثلاثة محركات كهربائية بقوة 1,000 حصان، وتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3 ثوان.





وستنطلق ايضا فئة 3X بسعر 99,995 دولار مع ثلاثة محركات كهربائية أيضًا لكن بقوة 800 حصان ونطاق يبلغ 483 كم تقريبًا، وسيتم ايضا طرح 2X بسعر 89,995 دولار مع محركين كهربائيين بقوة 625 حصان ونطاق يبلغ 483 كم تقريبًا.