الرى: تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل وتبطين 5651 كم من الترع

أعلن المهندس محمود السعدى، المشرف على المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع أن إجمالى الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل5651 كم، وإجمالي ما تم تنفيذه اليوم 11.3 كم وإجمالي أطوال ما تم تأهيله 863.5 كم.
هذا وتستمر الإدارات العامة بواسطة السادة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.
وفيما يخص الموقف التنفيذي لمشروع تأهيـل وتبطين التـرع تم التوجيه من وزير الرى بسرعة نهو إجراءات الطرح والترسية لباقي الأطوال ليصبح إجمالي ما تم طرحه 6185 كم بنهاية شهر يونيو 2021، وكذلك التأكيد على سرعة نهو إجرءات البت والترسية للعمليات طبقًا للجدول الزمني المُعد.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي على ضرورة التواجد الكامل للمقاولين والتشوينات والتجهيزات التي تمكنهم من التنفيذ خلال فترة السدة الشتوية للاستفادة من تلك الفترة وإنهاء الأعمال المطلوبه دون تأخير.