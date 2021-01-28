الرى: تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل وتبطين 5651 كم من الترع

أعلن المهندس محمود السعدى، المشرف على المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع أن إجمالى الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل5651 كم، و إجمالي ما تم تنفيذه اليوم 11.3 كم و إجمالي أطوال ما تم تأهيله 863.5 كم.





هذا وتستمر الإدارات العامة بواسطة السادة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة في متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.



