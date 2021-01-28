ضبط شخصين هاربين من تنفيذ 394 حكما قضائيا في الإسكندرية

‏تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع غرب الدلتا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط مالكة مكتب تسويق عقاري ‏ومالك محل ملابس هاربين ‏ومطلوب التنفيذ عليهم في أحكام قضائية.





‏كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام ‏تفيد ‏باختباء سيدة بدائرة ‏بدائرة قسم ‏ثان المنتزه تعمل مالكة مكتب تسويق عقاري مطلوب التنفيذ عليها في 288 حكما فى قضايا "تبديد وإيصال أمانة وبناء بدون ترخيص" بإجمالى مدد حبس بلغت 84 سنة وكفالات بلغت 96 ألف جنيه وغرامات بلغت 253 ألف جنيه.





كما وردت معلومات ‏باختباء مالك محل بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، ومطلوب التنفيذ عليه في 106 أحكام في قضايا تبديد وشيكات بدون رصيد بإجمالي مدد حبس بلغت 53 سنة وكفالات بلغت 66 ألف جنيه وغرامات بلغت 125 ألف جنيه.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهامات الصادرة ضدهما وتم إحالتهما لتنفيذ الأحكام عليهما.