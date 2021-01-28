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محافظات

انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد

الخميس 28/يناير/2021 - 01:57 م
مبادرة التطوع حياة
مبادرة التطوع حياة بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
انطلقت اليوم الخميس فعاليات مبادرة "Yalla volunteer" أو "التطوع حياة" " داخل مدينة أسوان حيث تهدف إلى نشر الوعى بالقضايا: "الصحية ، والاجتماعية، والتعليم، والعمل الخيرى والإنسانى"، من خلال اختيار فريق من الشباب المتطوعين بالمحافظات التى تزورها المبادرة.

ومن جانبها قالت سارة بيصر المدير التنفيذى لمبادرة Yalla volunteer" بأن المبادرة انطلقت بمدينة أسوان وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتستهدف سكان الجزر النيلية بالمناطق النائية الذين قد لا يتلقون مزيدًا من الاهتمام، نظرًا لأن كثير منهم يعيش فى عُزلة بعيدًا عن المَدينة، أو حَتى فى عُزلة ثقافية، معلقةً: "أسوان مدينة جميلة، ذات طبيعة خلابة، ويشغل اهتمامنا سكان الجزر النيلية المنتشرة فى فيها والتى يسكنها العديد من النوبيين، وهم لديهم إرث تراثى يميزهم".

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وأشارت " سارة بيصر" في تصريحاتها إلي أن المبادرة تسعى لتكوين فريق من المتطوعين من محافظة أسوان، وتأهيلهم وتدريبهم على آليات التَطوع، والعمل المجتمعى، موضحةً بأن فريق المتطوعين نفذ أنشطة تطوعية فى جُزر "هيسا، تنقار، وسهيل" وهم من الجزر النوبية المنعزلة عن المدينة.

وأضافت بيصر بأن الأنشطة تنوعت بين أنشطة تعليمية، وتنمية مهارات للأطفال، وأنشطة توعية صحية للسيدات، وأنشطة لنشر الوعى البيئى لدى شباب تلك الجزر، مضيفةً أنه بالتوازى مع هذا سيتم توثيق التراث النوبى لدى سكان تلك الجزر، وعلى جمالية المكان فى أسوان، لحرص المبادرة على أن يكون لها دورًا ثقافيًا فى حفظه، ونشره.

من جانبه قال محمد الخشاب مؤسس Yalla volunteer بأن المبادرة هى فكرة شبابية من الدرجة الأولى تهدف دعم الأنشطة التطوعية، وتضم نحو 800 شاب على مستوى الجمهورية ، موضحًا بأنه من خلال آليات التنفيذ الثلاثة الخاصة بالمبادرة، لترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وجعله قائمًا على أسس سليمة، من حيث وعى المتطوع بحقوقه، وتأهيله وتدريبه، وبناء شخصيته بشكل متكامل، ليؤدى دوره التطوعى على أكمل وجه.

وتابع محمد الخشاب بأن المبادرة شملت أنواع التطوع المختلفة، وشتى الطرق الممكنة لمساعدة الغير، لأنها تعمل على أربعة محاور رئيسية، هم: "القضايا الصحية، والاجتماعية، والتعليم، والبيئة"، مؤكدًا أنه فى حالة الاهتمام والعمل على هؤلاء الشباب جيدًا، سيكون المستقبل أفضل، وسيكون هناك تغيير جذرى للوطن.

الجدير بالذكر بأن مبادرة "Yalla volunteer"، شاركت فى برنامج "ايدك معانا"، لدعمٍ المبادرات الشبابية"، التابع لوزارة الشباب والرياضة وUNPD، وهو البرنامج الحكومى الأول لدعم رواد الأعمال المجتمعية الشباب فى مصر، بالإضافة لأنها تسعى إلى تضافر الجهود، من أجل تحقيق أهدافها، وتقدم مسئولو المبادرة بتقرير لوزيرة البيئة، ومن خلاله تم التعريف بالمبادرة، وتوضيح الرغبة فى التعاون والشراكة بين متطوعى المبادرة، ووزارة البيئة.
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
انطلاق فعاليات مبادرة التطوع حياة بأسوان.. شاهد
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