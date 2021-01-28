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منوعات

يقاوم الخبيث بالفن.. معرض لرحلة الفنان المقاتل مصطفى الصباغ بالهناجر.. الأحد

الخميس 28/يناير/2021 - 01:40 م
افتتاح معرض مصطفى
افتتاح معرض مصطفى الصباغ
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أماني إبراهيم
يشهد مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، الاحد المقبل 31 يناير، افتتاح معرض الفنان مصطفى الصباغ بعنوان "يقاوم الخبيث بالفن"، بقاعة آدم حنين، حتى 5 فبراير 2021 من 10 صباحا إلى 9 مساء، برعاية الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور السيد قنديل عميد كلية فنون جميلة.

ويستعرض المعرض رحلة الفنان والبطل المقاتل مصطفى مجدي الصباغ الذي أصيب بورم سرطاني في المخ إلا أنه تحدى المرض بالرسم وظل يرسم ويلتقط الصور الفوتوغرافية بإبداع حتى أثر المرض على يده اليمنى واستمر في الرسم باليسرى ثم فقد بصره فرسم بإحساسه حتى أصيب بغيبوبة إلى اليوم.

يتكون المعرض من 3 مراحل: أعماله في فترة دراسته بكلية فنون جميلة، أعماله في فترة عمله وأخيرا أعماله خلال تحديه للمرض الخبيث في 2020.
يقاوم الخبيث بالفن.. معرض لرحلة الفنان المقاتل مصطفى الصباغ بالهناجر.. الأحد
يقاوم الخبيث بالفن.. معرض لرحلة الفنان المقاتل مصطفى الصباغ بالهناجر.. الأحد
يقاوم الخبيث بالفن.. معرض لرحلة الفنان المقاتل مصطفى الصباغ بالهناجر.. الأحد
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