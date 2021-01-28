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تعليم

مجلس جامعة بني سويف يراجع البرامج المقترحة للجامعة الأهلية

الخميس 28/يناير/2021 - 01:51 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
استعرض الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، خلال ترؤّسه مجلس الجامعة رقم 192، البرامج المقترحة الخاصة بالجامعة الأهلية، وذلك بعد دراسة مجالات العمل المستقبلية واحتياجات إقليم شمال الصعيد ودراسة الجدوى الاقتصادية للبرامج.


وأوضح رئيس الجامعة - بحسب بيان اليوم الخميس - أن البرامج المقترحة تشمل برنامج الطب، وبرنامج طب وجراحة الأسنان، وبرنامج العلاج الطبيعي، وبرنامج دكتور الصيدلة بكلية الصيدلة، وبرامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، وهندسة الموارد المائية والبيئة، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة الإلكترونيات واتصالات الفضاء، وهندسة الطيران بكلية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.


وقال إن البرامج تشمل برنامج إدارة البرمجيات وتحليل البيانات الضخمة، وهندسة الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأمن السيبراني، وهندسة الوسائط المتعددة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرامج جيولوجيا البترول والتعدين، وعلوم وتكنولوجيا النانو، والكيمياء الحيوية، وإدارة موارد المياه والبيئة والتغيرات المناخية بكلية العلوم، وبرامج المحاسبة والتسويق ونظم المعلومات ، ونظم معلوماتية الأعمال، والتأمين وإدارة المخاطر المالية بكلية العلوم الإدارية الرقمية، وبرامج الترجمة التحريرية والفورية واللغة الكورية واللغة الصينية، وتصميم الوسائط الرقمية والمرئية والبث الرقمي، والإدارة الإلكترونية للمنشآت السياحية والفندقية بكلية اللغات والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى برنامج الإنتاج التليفزيوني والسينما والإعلام بكلية الإعلام الرقمي وفنون الاتصال.


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من جانب آخر، التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باللواء عمرو محمد ياسين، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، ووفد مرافق له ضم كلا من الدكتور خالد حافظ معبدي، مدير عام الاستثمار بالموانئ الجافة، والدكتور شريف مبروك، رئيس الإدارة المركزية لشئون الموانئ الجافة، والمهندس عامر عنتر، مدير الإدارة الفنية بالموانئ الجافة، وذلك في حضور بلال حبش، نائب المحافظ، ولمياء جلال، مدير عام الاستثمار.


وأكد محافظ بني سويف، في بداية اللقاء، أن الدولة المصرية تتجه نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين جميع الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى أن بني سويف تسعى لأن تكون في طليعة المستفيدين من ذلك التوجه، لا سيما وأنها تمتلك الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت، خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار 6 سنوات ماضية.
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