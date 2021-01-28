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محافظات

غدا.. قطع المياه عن مناطق في أسوان لمدة 8 ساعات

الخميس 28/يناير/2021 - 01:47 م
قطع المياه
قطع المياه
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شاذلى عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه منطقتى الكرور وطريق السادات غدًا الجمعة، ولمدة 8 ساعات، نظرًا للقيام بأعمال صيانة، وعلى السكان والجهات الخدمية توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، بأنه نظرًا للقيام بتنفيذ أعمال تركيب محابس بمحطة رفع الصرف الصحى رقم ( 13 )  ، وهو ما سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق ( نجع الكرور بالكامل – طريق السادات من بازار الرفاعى وحتى الشرطة العسكرية ) وذلك إعتبارًا من الساعة الحادية عشر من مساء يوم الجمعة الموافق 29 /1 /2021 وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 30 / 1 /2021.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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