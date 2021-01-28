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أخبار البلد

ندوة توعوية بالمنيا عن أساليب الري الحديث والعائد الاقتصادي من تنفيذه

الخميس 28/يناير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
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أمل مجدى
استكمل قطاع تطوير الري اليوم الثاني لبرنامج التوعية وتم عقد ندوة  في إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والري وهيئة التعاون الدولي اليابانية من خلال برنامج التوعية بترشيد استخدام المياه وتطبيق الري الحديث وتبادل الخبرات . 

قامت الإدارة العامة للتوجيه المائي بالمنيا بالتنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وفرع قطاع التدريب بالمنيا بعقد ندوة  تحت عنوان " دور الروابط في ترشيد المياه وتبادل الخبرات في مجال الري الحديث " وذلك بحضور كلًا من الدكتور مؤمن الشرقاوي والمهندس محمود مصطفي مدير المكتب الفني مع روابط مستخدمي المياه بالمنيا والمهندس عوض  رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي لإدارة المركزية للتوجيه المائي ،والمهندس عمر درويش رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا ، والمهندس محمد عبد العزيز مدير عام التوجيه المائي بالمنيا .

 حيث تم مناقشة أساليب الري الحديث والعائد الاقتصادي من تنفيذه لكل من المزارع والوطن وتحقيق المشاركة في نشر الوعي لدي المزارعين لتنفيذه في أي نوع من أنواع الأراضي أو المحاصيل.
ندوة توعوية بالمنيا عن أساليب الري الحديث والعائد الاقتصادي من تنفيذه
ندوة توعوية بالمنيا عن أساليب الري الحديث والعائد الاقتصادي من تنفيذه
ندوة توعوية بالمنيا عن أساليب الري الحديث والعائد الاقتصادي من تنفيذه
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