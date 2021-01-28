المجلس التنفيذي للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية يعقد اجتماعه الأول لعام 2021| تفاصيل

عقد المجلس التنفيذي للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية اليوم اجتماعه الأول لهذا العام 2021م برئاسة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية وذلك عبر الاتصال المرئي.





ودعا السبتي وفقا لصحيفة الشبيبة ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ١٩ مؤكدًا على ضرورة استمرارية العمل والأنشطة التدريبية للأطباء المقيمين عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والتعليم المدمج لضمان عدم تأثر الخطة التدريبة للأطباء المقيمين في البرامج التخصصية واستمرارية سير العمل والعملية التعليمية.





وناقش الاجتماع المسائل المتعلقة بمجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي (ACGME-I ) فيما يخص الاعتماد المؤسسي للمجلس والبرامج التدريبية التخصصية، كما جرى مناقشة تقارير الاعتماد لبرنامج الأمراض الجلدية والمؤسسات الراعية حيث إن الزيارة القادمة لمجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية ستكون في شهر أبريل المقبل إضافة إلى اعتماد محضر المجلس التنفيذي الرابع لعام ٢٠٢٠م، ومتابعة القرارات وخطط العمل.





واطلع أعضاء المجلس التنفيذي على مقترح توحيد المسميات الخاصة ببرامج الإقامة في المجلس وبرامج الزمالة ومناقشة القائمة النهائية للأطباء خريجي المجلس هذا العام من مختلف البرامج التدريبية التخصصية وبرامج الزمالة.





واستعرض الاجتماع المسائل المتعلقة للبحث العلمي والمنشورات العلمية الطبية، حيث تلقت اللجنة المعنية بالبحوث العلمية في المجلس ١٩ مقترحًا بحثيًا تم اعتماد ١٧ مقترحًا منها وتمويل ٨ مقترحات بحثية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.





كما استعرض الرئيس التنفيذي للمجلس خلال الاجتماع أبرز الأنشطة التي نُفذت في خطة عمل عام ٢٠٢٠م، والنظر فيما حققه المجلس خلال تلك الفترة من مشاريع والنظر في التحديات للعمل على إيجاد الحلول لها تحقيقًا لرسالة المجلس في تنمية الكوادر الصحية وتأهيل الأطباء المتخصصين وضمان كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى مناقشة ما يمكن العمل عليه خلال هذا العام لتطوير دور المجلس وتحقيق مساعيه في مجال التعليم والتدريب الطبي، والارتقاء بالمهن الطبية لرعاية صحية متميزة.