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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. نوكيا تؤخر إطلاق فيلم جيمس بوند No Time to Die.. أبل تزود سلسلة آيفون 13 بتقنية Wi-Fi 6E

الخميس 28/يناير/2021 - 06:00 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


أشار أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة نوكيا في عام 2020، إلى الشراكة بين شركته وأحدث أفلام جيمس بوند لعرض أحدث هاتف ذكي من نوكيا في ذلك الوقت، والذي كان عام 2019.


يواجه أغلب مستخدمي هواتف أندرويد صعوبة كبيرة لتحديث خدمات Google Play، حيث لا يمكنهم تحديث الخدمة التي تعتمد عليها طريقة تنزيل وتشغيل معظم تطبيقات نظام أندرويد، ولـ كيفية تحديث خدمات جوجل بلاي اتبع الخطوات التالية:


تستعد شركة ريلمي لإطلاق هاتفي Realme X7 و X7 Pro اللذان تم تقديمهما في شهر سبتمبر الماضي، في الهند يوم 4 فبراير المقبل، وسيتم بث حدث الإعلان على قناة الشركة الرسمية على يوتيوب وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي بدءًا من الساعة 12:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.


أفاد محللو مؤسسة  Barclays، في تقرير تم نشره خلال الشهر الماضي، أن شركة آبل تعتزم تزويد الجيل الثالث عشر من هواتف آيفون بتقنية الواي فاي الجديدة Wi-Fi 6E، والآن بعض التقارير الجديدة تؤكد ذلك.


تستعد شركة سامسونج Samsung، لكشف النقاب عن هاتف Galaxy M02، أوائل شهر فبراير المقبل في الهند، وهو يعد إصدار أقل تكلفة من سابقه Galaxy M02s.
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