أخبار التكنولوجيا.. نوكيا تؤخر إطلاق فيلم جيمس بوند No Time to Die.. أبل تزود سلسلة آيفون 13 بتقنية Wi-Fi 6E

أفاد محللو مؤسسة Barclays، في تقرير تم نشره خلال الشهر الماضي، أن شركة آبل تعتزم تزويد الجيل الثالث عشر من هواتف آيفون بتقنية الواي فاي الجديدة Wi-Fi 6E، والآن بعض التقارير الجديدة تؤكد ذلك.



