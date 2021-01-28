ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسام الجوهري: حكام الدورى يخشون إدارة مباريات الأهلي والزمالك

الخميس 28/يناير/2021 - 01:53 م
حسام الجوهري
حسام الجوهري
Advertisements
يسري غازي
علق حسام الجوهري المدير السابق للعلاقات العامة بلجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة على هجوم أندية الدورى ووسائل الإعلام الضاري اتجاه قضاة الملاعب.

قال حسام الجوهري في تصريحات خاصة لصدى البلد: الهجوم العنيف من جانب بعض الأندية ووسائل الإعلام على أداء مستوى التحكيم المصري لا يصب فى صالح الكرة المصرية.

أضاف: الحكام أصبحت تخشى إدارة مباريات فى المسابقة المحلية خاصة مباريات الاهلي والزمالك يكون طرفا فيها فى ظل الضغط الرهيب الواقع عليهم.

أشار إلى أن تقييم أداء الحكام يكون من خلال الخبراء فى المجال التحكيمي ولا يحق لأى نادي أو وسائل الإعلام التجريح فى شخص قضاة الملاعب والوصول الأمر إلى التجريح فى الذمة المالية لأى حكم والتطرق إلى أمور شخصية فى حياته وانتمائه.

أوضح الجوهرى أنه يتعين على مسؤولي الأندية عدم توجيه انتقادات على الفاضى والمليان للحكام لافتا إلى أن لاعبي الفرق يقومون بإهدار ركلات ترجيح وأهداف ولا يتم توجيه اللوم إليهم.

شدد على أن حكام الدورى يتعرضون إلى الضغوط النفسية الرهيبة جراء الهجوم الضاري لاي سبب فى ظل أن الأخطاء تكون غير متعمدة وتحدث فى أكبر دوريات العالم وليس فى مصر فقط.

وتعقد الاثنين المقبل لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد ندوة تحليل اداء للحكام بمقر الجبلاية فى الجزيرة.

يأتي ذلك من أجل مناقشة اخطاء قضاة الملاعب فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز.

ومن المقرر قيام اللجنة الرئيسية للحكام بتوضيح كافة الأخطاء الصادرة من الحكام خلال مباريات الجولة الأخيرة فى المسابقة المحلية عبر الفيديو.

وتسعى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إلى تصحيح الأخطاء خلال ندوة تحليل اداء الحكام وتفادى الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة.

كانت العديد من الأندية أصدرت بيانا تطالب خلاله بالعدالة التحكيمية فيما تقدمت البعض منها بشكاوى ضد اطقم تحكيمية أدارت مباريات كانت فرقها طرفا فى اللقاء وعانت من ضياع النقاط.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت تجديد الثقة فى خدمات لجنة الحكام الرئيسية للحكام برئاسة وجيه أحمد حتى نهاية الموسم الحالي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إجراء اختبارات وارنر تيست لـ حكام الدرجة الأولى نهاية ديسمبر

عصام عبد الفتاح و50 حكما يحضرون اليوم ندوة تحليل الأداء فى اتحاد الكرة

عصام عبد الفتاح يعقد جلسة مع أحمد مجاهد لحسم رئاسة لجنة الحكام

عصام عبد الفتاح عن خوضه انتخابات الجبلاية: "القرار محل نظر"

بعد أنباء رحيل وجيه أحمد.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول مصير لجنة الحكام

لتفادي الأخطاء.. تفاصيل خطة لجنة الحكام بشأن مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

مايوه على مركب صغيرة.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة عبر إنستجرام

فى ذكرى ميلاده.. قصة خوف عبد الله غيث من أنتونى كوين وهروبه من التعليم وزيجاته

احذر تلك العادات تضعف المناعة.. نصائح للمواطنين للوقاية من كورونا..فيديو

لو مطلقة.. اعرفى حقك بالقانون حال امتناع الزوج عن سداد النفقة

تفوق الفارس الأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة

ثواب بلا مشقة.. اغتنموا هذه العبادة فى الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمس تطرح همر SUV في هذا الموعد.. صور

شيفروليه امبالا نسخة من سيارة آسر ياسين للبيع في مزاد عالمي بسعر خيالي .. صور

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار