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فن

شاهد.. مي عمر في كواليس تصوير مسلسل لؤلؤ

الخميس 28/يناير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت مي عمر في الصورة خلال كواليس تصوير مسلسل لؤلؤ، وعلقت علي الصورة قائلة: "أفضل مكان". 

ويعرض حاليًا لـ مي عمر مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدي، ونيرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.
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