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ثقافة

بعد تحدثها عنها في البرلمان.. تعرف على أبرز المشروعات الثقافية التي افتتحتها وزارة الثقافة

الخميس 28/يناير/2021 - 01:54 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
عملت وزارة الثقافة على تطوير وإنشاء العديد من المواقع الثقافية التابعة لها في القاهرة والمحافظات، على مدار الفترة الناضية، وهو ما تحدثت عنه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أمس في البرلمان، خلال إلقاء بيان وزارة الثقافة أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

ونرصد أبرز المواقع التي تم تجهيزها على مدار العام الماضي لنشر المعرفة ورفع الوعي والتصدي الأفكار الظلامية، حيث استمرت حركة التوسع في إنشاء المراكز الفكرية والثقافية بالوزارة تنفيذا لإستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أفراد المجتمع.

وافتتحت الوزارة وأعادت تطوير وتحديث 19 صرحا ثقافية وتعليميا ما بين قصور وبيوت ومكتبات ومسارح ومباني إدارية هي "مبنى الرقابة على المصنفات الفنية بشارع القصر العيني، منفذ بيع إصدارات هيئة الكتاب بمساكن عين شمس، قصر ثقافة توشكي بأسوان، قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر، مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، مكتبة مصر العامة بفاقوس في الشرقية، تطوير وتحديث متحف الفن الحديث بساحة الأوبرا، تحديث وتطوير سينما ومسرح السادات الشتوي في المنوفية وافتتاح قصر ثقافة وادي النطرون بالبحيرة  إلى جانب افتتاح 5 مشروعات تعليمية وابداعبة بأكاديمية الفنون بالهرام تتمثل في افتتاح 5 مكتبات بسور الأكاديمية لقطاعات وزارة الثقافة "قصور الثقافة، هيئة الكتاب، المركز القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية إضافة إلى دار المعارف.

وكذلك إعادة افتتاح معهد الموسيقى العربية بعد عمليات الإحلال والتجديد والتطوير على احدث النظم، افتتاح متحف الفنون الشعبية ، افتتاح مدرسة الفنون ومدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية الاولى من نوعها في مصر وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 495.488.000 جنيه.
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