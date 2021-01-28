برلمانية تطالب «التخطيط» بإدراج رصف «فوة» ضمن خطتها الاستثمارية

طالبت النائبة هالة فوزي أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بإدراج خطة الرصف المقترحة من الجهات المعنية المختصة لمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، في خطة الوزارة الاستثمارية وذلك للحد من معاناة الأهالي ومن أجل الصالح العام.





وقال أبو السعد، في المذكرة التي تقدمت بها لوزارة التخطيط، إن مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ تعاني حَالِيًّا من شدة التلوث البصري والسمعي والبيئي ومن الأرصفة، حتى طالت التشوهات كثيرًا من المباني ذات القيمة المعمارية والمتميزة التاريخية كحال العديد من مدن الجمهورية.





وأضافت، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، تقدمنا إلى رئيس الوزراء بطلب من قبل بشأن تحويل مدينة فوه إلى مدينة ذات طابع خاص، وتم تحويله إلى الوزارات والجهات المعنية والتي أبدت ترحابًا شديدًا بذلك، بعد الدراسات المستفيضة والتي أسفرت عن أهمية ذلك، لاسيما وأن تحويل فوه إلى مدينة ذات طابع خاص له الكثير من الآثار الدولية وأيضًا المحلية على السياحة المصرية، طامعين أن تكون عاصمة الدلتا الثقافية.





وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن مدينة فوه إحدى مدن الدلتا والتي تعتبر من أهم المدن التاريخية والأثرية في مصر، فهي ثالث مدينة من حيث عدد الآثار الإسلامية بعد القاهرة الفاطمية ورشيد، مطالبة وزارة التخطيط بإدراج خطة الرصف المقترحة من الجهات المعنية المختصة في خطة الوزارة الاستثمارية.



