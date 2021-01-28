إغلاق 825 مركزا للدروس الخصوصية للحد من انتشار كورونا في الغربية

أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أنه تم إغلاق وتشميع 825 مركزا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال الحملات التي شنتها المحافظة .





وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا) وللحفاظ على صحة الطلاب.





وأوضح المحافظ -في بيان اليوم الخميس- أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في نطاق المحافظة حفاظًا على صحة الطلاب، وتنفيذًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة في مواجهة الموجة الثانية من (كورونا).





وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومعاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بكل دقة وحزم.







