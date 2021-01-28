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أخبار العالم

تراجع حركة مسافرين الرحلات البحرية التونسية بسبب "كورونا"

الخميس 28/يناير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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أ ش أ
صرح المدير العام للنقل البحري والموانئ بوزارة النقل التونسية، يوسف بن رمضان اليوم /الخميس/ أن حركة المسافرين القادمين عبر رحلات بحرية شهدت تراجعا بنسبة 50 % بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث تم خلال عام 2019 تسجيل قدوم 730 ألف مسافر عن طريق البحر في حين تم خلال 2020 تسجيل 360 ألف مسافر فقط .

وأكد بن رمضان -في تصريح اليوم الخميس لإذاعة "موزاييك" التونسية- أنه يتم تأمين هذه الرحلات بتطبيق البروتوكول الصحي بكل صرامة على المسافرين وطواقم السفن، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات خاصة بالتباعد في ممرات السيارات والمسافرين، وتطبيق الإجراءات المذكورة في منشورات منظمات البحرية الدولية والشغل البحري والصحة العالمية على السفن التونسية.

كما أشار إلى أن فريقا تابعا لوزارة الصحة التونسية يجري التحاليل والفحوصات لأفراد الطواقم بالموانئ، ما كشف عن حالات إصابة نادرة نسبيا لا تتجاوز 5 حالات في صفوف أطقم سفن الشركة التونسية للملاحة.

وشدد مدير النقل البحري التونسي على أنه تم منع الطواقم الأجنبية من النزول على الأرض الموانئ التونسية، والتعامل عن بعد وتقديم شخص واحد فقط للوثائق العاجلة معقمة وفي أكياس بلاستيكية، إلى جانب مراقبة الشركة لعمليات انتظام تعقيم غرف الشحن والتفريغ .

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