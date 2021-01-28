مدينة زويل: العمل الجماعي وسيلة هامة لتحقيق أهداف تنمية المجتمع المصري

أكد الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، إن مصر في حاجة إلى العمل الجماعي، وذلك لأن وسيلة هامة تحقق أهداف التنمية داخل المجتمع المصري.

وأضاف "عبد ربه" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن الأبحاث في سواء في الجامعة أو في المعاهد والمراكز البحثية التابعة لها لديها قائمة نشر دولية كبيرة تجاوزت الألف ورقة بحثية في دوريات محكمة عالميًا.

وأشار إلى أن التصنيف النهائي الذي قامت به جامعة ستانفورد، وبه 6 من أعضاء هيئة التدريس الموجودين في أعلى 2 % من العلماء الذين يقوموا بعملية النشر على الرغم من قلة عددهم وهم 52 استاذا على دوام كامل في المدينة.

واستكمل: " لدينا أحد البرامج وهو فيزياء الأرض والكون هو ضمن ترتيب أول 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي وهو أحد المعايير الصارمة وخاصة وأن عمر البرنامج هو 7 سنين فقط فذلك يعد انجاز هام وشهادة تقدير واعتراف بجودة العملية التعليمية في مدينة زويل، كما حصلنا على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف مؤشر "نيتشر" وبقياس هذا المستوى مع عمر المدينة".

وكان قد قال محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن برنامج فيزياء الأرض والكون، المعتمد بالمدينة ضمن ترتيب أول 500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي، وهو أحد المعايير الصارمة، خاصة أن عمر البرنامج هو 7 سنين فقط، فذلك يعد إنجازا هاما وشهادة تقدير واعتراف بجودة العملية التعليمية في مدينة زويل.

وأضاف " عبد ربه " في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن المدينة حصلت على المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف مؤشر "نيتشر".ر إلى أن المدينة تعمل حاليا على الاعتماد الدولي، وهذا من ضمن الأنشطة الهامة لنا بحيث يحصل الخريج لدينا على شهادة ليست فقط معتمدة في مصر، حيث إن كل برامجنا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، إنما تسعى أيضا للحصول على الاعتماد الدولي من الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، وتقدمنا بالملف الأول وتم قبوله ونحن في مرحلة التقدم النهائي، وذلك على الرغم من أن عمر المدينة والجامعة ليس كبيرا، فالمدينة 8 سنوات فقط والجامعة 7 سنوات.