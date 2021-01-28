ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تبيع 29 طائرة من طراز f-16 لاستخدامها في تدريبات سلاح الجو الأمريكي

الخميس 28/يناير/2021 - 02:22 م
إسرائيل تبيع 29 طائرة
إسرائيل تبيع 29 طائرة من طراز f-16 لـ أمريكا
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الخميس، عن بيع 29 طائرة من طراز f-16 (نتس) ستستخدم في تدريبات سلاح الجو الأمريكي، وهي من الفائض الذي يمتلكه سلاح الجو الإسرائيلي.


وذكر البيان الصادر أن هذه الطائرة تم بيعها إلى شركة TOP ACES وهي شركة من شمال أمريكا، والتي توفر خدمات ابتكار سيناريوهات تحاكي وجود عدو على غرار "السرب الأحمر"، والتي تستخدم بتدريبات سلاح الجو الأمريكي.


وأوضح البيان الصادر عن مديرية التعاون الدفاعي الدولي "سيبات" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية أن الصفقة التي تم إبرامها بلغت قيمتها عشرات ملايين الدولارات، وفي إطار الاتفاق جرى تسليم أول أربع طائرات إلى الولايات المتحدة، والتي تم تحميلها على طائرة شحن من طراز انتوف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سلاح الجو البريطاني يعترض مقاتلات روسية

تحطم مقاتلة عسكرية أمريكية

للمرة الرابعة.. قاذفتان أمريكيتان من طراز بي 52 تحلقان فوق الشرق الأوسط

تقرير أمريكي: اليونان تبرم صفقة عسكرية تاريخية مع إسرائيل بقيمة 1.68 مليار دولار

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. العمر الحقيقى لـ سمية الخشاب وعدد زيجاتها

قرار جديد من قناة الأهلي بشأن منافسات كأس العالم للأندية

أخبار الفن.. تفاصيل إصابة بسمة وهبة بشلل عضلي .. هنا الزاهد تكشف عن أحدث أعمالها

أحمد سامى "جواهرجى " سموحة.. يعد استنساخ تجربة "ماهر ومحسن" مع فتحى وعبدالقادر

الـ 30 جنيه اليومية بناكل بيهم.. القصة الكاملة لأسرة تعيش بماسورة صرف صحي في الإسكندرية

في بيان رسمي.. الفيفا يكشف سبب تمديد عمل لجنة مجاهد باتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبيعي لقصور الغدة الدرقية

بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا

دراسة تكشف أعراضا مبكرة تدل على إصابتك بكورونا