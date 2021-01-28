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اقتصاد

بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة ومؤسسة حلم للخدمات التدريبية

الخميس 28/يناير/2021 - 05:34 م
صدى البلد
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آية الجارحي
وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة حلم في مجال الخدمات التدريبية والاستشارية، بحضور الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وآمنة الساعي مدير شركة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات.

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن بروتوكول التعاون بين المعهد ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات يأتي انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، لافتة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات كوادر الدولة المصرية في كافة المجالات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وما تتمتع به شركة حلم من مكانة تدريبية واستشارية متميزة في بناء وتطوير القدرات البشرية.

وأوضحت هالة السعيد، أن الهدف الأساسي من البروتوكول هو دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مجالات الحياة حيث اتفق الطرفان علي بحث سبل تعزيز الاندماج الاجتماعي وضمان توظيف وتطوير الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجموعة واسعة من الوظائف والمهن مع تمكين بيئة مكان العمل من تلبية احتياجاتهم، مضيفة أن أوجه التعاون تتضمن أيضا الدعم المشترك في تنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية وتقديم خدمات استشارية وخصوصا المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الاحتياجات المتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تساهم في دعم وتفعيل التنمية المجتمعية الشاملة وتنشئة كوادر جديدة مدربة بهدف دعم عملية التطوير الإداري في مصر.

وفيما يتعلق بأنشطة التعاون بين الطرفين أوضحت الدكتورة شريفة شريف أنها تتمثل في تبادل زيارات الوفود بين الطرفين وذلك بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الآخر في مجالات البحث والصياغة في سبل الإفادة منها وتيسير طرق توظيفها لديه، إلى جانب تبادل الباحثين والخبراء لتنفيذ الأنشطة البحثية التي يتم الاتفاق عليها لاحقًا، علاوة على تبادل المعلومات والمنشورات والمواد البحثية والإصدارات العلمية والبرمجيات الإلكترونية، فضلا عن الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدي كلا الطرفين لتسهيل وخدمة عملية البحث والصياغة.

وأشارت شريفة شريف  إلى أهم نقاط التعاون والتي من المقرر الشروع فى تنفيذها فور توقيع البروتوكول والمتمثلة في تطوير بعض برامج المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعهد لتتناسب مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة او تنفيذ دورات  تدريبية خاصة بهم، وأيضا التعاون في برنامج القيادات النسائية الذي ينفذه المعهد.

إلى جانب التعاون فى مبادرة سفراء التنمية التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد، فضلا عن تطوير الجهات الحكومية التى  تقدم الخدمة  للجمهور لتناسب الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وإدخال آليات جديدة تساعد الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على الخدمات.

جدير بالذكر أن مؤسسة حلم  تعمل على دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة نواحي الحياة من خلال تدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وجعل الأماكن متاحة لاستقبالهم، كما تقدم حلم خدمات استشارية وتدريبية.
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