صورتها ستطيح برئيس أمريكي من ورقة العشرين دولارا.. من هي هارييت توبمان الشهيرة بـ موسى؟

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استئناف خطط لتغيير تصميم الورقة النقدية فئة العشرين دولارًا، بحيث تحل صورة المناضلة السوداء ضد العبودية هارييت توبمان محل صورة الرئيس السابع للولايات المتحدة ومؤسس الحزب الديمقراطي أندرو جاكسون.





وولدت هارييت توبمان سنة 1820 بإحدى مزارع منطقة دورشستر في ولاية ماريلاند لعائلة تكونت من 11 فردًا، حيث كان للأخيرة 8 إخوة أجبروا جميعًا على العمل بالمزارع منذ نعومة أظافرهم. وفي الخامسة من العمر، انتقلت هارييت للعمل بأحد المنازل، فأوكلت إليها مهمة الاعتناء بالأطفال الرضع وتعرضت للضرب المبرح مرات عدة لأتفه الأسباب، وهو ما ترك لديها آثارًا نفسية سيئة مع تقدمها في السن.





لاحقًا، انتقلت هارييت مجددًا للعمل بالمزارع عقب نقلها لمنزل آخر. وفي الثانية عشرة من العمر، تعرضت لصدمة حقيقية حيث ألقى عليها أحد المشرفين أداة ثقيلة تبلغ من الوزن كيلوجرامين أصابتها عند مستوى الرأس وتركت لديها آثارًا جانبية، كالصداع والهلوسة، رافقتها لبقية حياتها.





وفي سن 26 عامًا، تزوجت هارييت برجل حر يُدعى جون توبمان، لكن زواجهما كان معقدا بسبب نظام العبودية، وتمكنت من الفرار إلى ولاية بنسلفانيا التي تخلصت من نظام العبودية.





وبعد قضاء سنة في ولاية ماريلاند، عادت لإنقاذ أفراد أسرتها، ثم عادت من جديد إلى الولايات الجنوبية، التي تتمسك بنظام العبودية، وساعدت على إطلاق سراح مئات من العبيد، وشاركت في ما يسمى بـ(السكة الحديدية تحت الأرض) وهي شبكة سرية من الطرق سمحت للعبيد بالفرار إلى كندا.





وعندما اندلعت الحرب الأهلية، انضمت هارييت إلى جيش الاتحاد كطاهية وممرضة ثم جاسوسة، وخلال الحرب الأهلية، وفي يونيو 1863، قادت حملة بحرية عبر نهر (كومباهي) بجورجيا، ونجحت في تحرير 750 من العبيد.





ومع تمرير قانون الرقيق الهاربين عام 1850 الذي سمح بإعادة ذوي البشرة السمراء الهاربين من الولايات الحرة، تعقدت مهمة هارييت أكثر حيث اتجهت لاعتماد طرق تهريب أطول قادت من خلالها ذوي البشرة السمراء الهاربين نحو كندا كما قيل أنها قد التقت حينها بمحض الصدفة بعدد من الحقوقيين ومناهضي العبودية من أمثال فريدريك دوغلاس. وطيلة هذه الفترة، نجحت هارييت في إنقاذ ما لا يقل عن 70 من ذوي البشرة السمراء من براثن العبودية.





وخلال تلك الفترة، لم تكن سلطات الولايات الجنوبية التي تتبنى العبودية تعرف هوية هارييت توبمان، وشاع أنها رجل مناضل ضد العبودية يساعد السود على الهرب من مالكيهم، ونتيجة لذلك اشتهرت باسم "موسى" تيمنًا باسم النبي موسى وكفاحه لتخليص بني إسرائيل من ظلم فرعون، والهروب بهم في رحلة طويلة خارج مصر.





وعقب انتصار الاتحاد بالحرب الأهلية وإجهاض العبودية رسميًا بالولايات المتحدة، لم تحصل هارييت على أي تكريم يذكر، وفي وقت لاحق شاركت في النضال من أجل حق المرأة في التصويت، وقد انتظرت نحو 3 عقود كي يتم الاعتراف رسميا بدورها خلال هذا النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 600 ألف أمريكي.





وعانت توبمان من آلام شديدة برأسها بسبب الإصابة التي تعرضت لها أثناء طفولتها. فضلًا عن ذلك، لم تساهم العملية التي خضعت لها على مستوى الرأس في التخفيف من حدة أوجاعها. ويوم 10 مارس 1913، فارقت الحياة عن عمر تجاوز التسعين سنة عقب إصابتها بالتهاب رئوي.